Оккупанты проводят «эвакуацию» в Новой Каховке – отключили интернет и закрывают все магазины

Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать здесь условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, в Новой Каховке с 29 октября отключен доступ к сети интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны ВСУ.

Первоочередной так называемой эвакуации подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.