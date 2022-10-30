рф через «схемы» покупает в Нидерландах технологии и продукцию двойного назначения

Нидерландские высокотехнологичные компании, не отдавая себе отчета, продают свои технологии компаниям, созданным российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника МВД Яна Свилленса, которое приводит издание DutchNews.

– Российская военная разведывательная организация гру создала подставные организации и компании с целью закупки технологий в Нидерландах и контрабанды их в россию для военных целей, таким образом избегая санкций, – заявил Свилленс.

По его словам, ассортимент продукции варьируется от микрочипов до промышленных красок и каучука для шин военной техники. Эти продукты имеют как гражданское, так и военное конечное применение.

– Это происходит с момента аннексии Крыма, но с войной в Украине это значительно увеличилось. Призываю технологический сектор провести более тщательное исследование своих клиентов, - сказал Свилленс.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии рф.