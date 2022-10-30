В Барселоне задержали рашиста, рисовавшего граффити с символикой оккупантов

Полиция Барселоны нашла и задержала мужчину, который мог распространять надписи Z, V и угрозы на русском языке на исторических достопримечательностях города.

Об этом пишет "Европейская правда".

Подозреваемому инкриминируют причинение вреда историческим памятникам, угрозы и язык ненависти.

"Это 57-летний мужчина родом из Донбасса, региона, оккупированного россией", - отметили в полиции, назвав также задержанного "украинцем российского происхождения".

Он уже предстал перед судом и был отпущен под залог. Расследование началось с 14 сентября после того, как Z и V появились на фасаде собора в Барселоне и здании, где расположен офис украинской общественной ассоциации "Джерело".

Позже надписи появились на дворце президента Женералитата Каталонии, дворце архиепископа, дома архидьякона, дома Ллотья-де-Мар. Все надписи были подобными и было похоже, что их сделал тот же человек. В октябре в районе Эль-Побленоу заметили новые аналогичные граффити и надписи с угрозами в адрес против войны путина. Полиция вышла на мужчину благодаря тому, что он похвастался своими граффити в соцсетях.