В Донецкой области оккупанты разрушили одну из крупнейших птицефабрик в Украине

В Донецкой области россияне разрушили птицефабрику Феникс в селе Маяки, которая выпускала полмиллиона яиц ежедневно.

Об этом сообщила представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

Владельцы назвали фабрику Феникс, потому что смогли возродить здесь, вблизи Святогорска, производство, которое рашисты уничтожили в Луганской области в 2014 году.

Это было одно из самых мощных на Донбассе предприятий по производству яиц, на котором вырастили 800 тысяч голов птицы. С 1 мая рашисты методически начали его расстреливать ракетами и артиллерией.

“Почти каждый день. Каждый раз подгадывали очередной удар под конец смены: в 17:30 люди завершали работу, выходили из цехов, и через несколько минут начинался обстрел – именно тогда, когда все уже были на улице и направлялись к транспорту”, - рассказывает Игнатченко.

Ранее на птицефабрике работало более полутора сотен человек. Оккупанты бомбили до тех пор, пока не уничтожили все: перебили коммуникации, разбили оборудование, в результате чего погибла вся птица. Только на птице предприятие потеряло 120 миллионов гривен.

Теперь, когда россиян немного отогнали, работники начали возвращаться. Они ремонтируют крыши, восстанавливают поврежденные коммуникации.