В Донецкой области оккупанты разрушили одну из крупнейших птицефабрик в Украине

В Донецкой области россияне разрушили птицефабрику Феникс в селе Маяки, которая выпускала полмиллиона яиц ежедневно.
Об этом сообщила представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.
Владельцы назвали фабрику Феникс, потому что смогли возродить здесь, вблизи Святогорска, производство, которое рашисты уничтожили в Луганской области в 2014 году.
Это было одно из самых мощных на Донбассе предприятий по производству яиц, на котором вырастили 800 тысяч голов птицы. С 1 мая рашисты методически начали его расстреливать ракетами и артиллерией.
“Почти каждый день. Каждый раз подгадывали очередной удар под конец смены: в 17:30 люди завершали работу, выходили из цехов, и через несколько минут начинался обстрел – именно тогда, когда все уже были на улице и направлялись к транспорту”, - рассказывает Игнатченко.
Ранее на птицефабрике работало более полутора сотен человек. Оккупанты бомбили до тех пор, пока не уничтожили все: перебили коммуникации, разбили оборудование, в результате чего погибла вся птица. Только на птице предприятие потеряло 120 миллионов гривен.
Теперь, когда россиян немного отогнали, работники начали возвращаться. Они ремонтируют крыши, восстанавливают поврежденные коммуникации.
“Удивляются, что несколько десятков кур все-таки уцелели, несмотря на мощные обстрелы и то, что с конца мая были лишены привычных для них условий и сами справлялись. За такую стойкость их здесь теперь называют киборгами. Хотя, наверное, "фениксы" подходило бы больше", - рассказала представительница ОВА.