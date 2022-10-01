В Николаевской области на российской мине подорвались два человека – пострадавший ребенок в тяжелом состоянии

В Николаевской области два человека получили ранения в результате взрыва неразорвавшейся ранее мины.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Трагический случай произошел 30 октября у села Зеленый Гай Николаевского района. Из-за найденного в поле и взорвавшегося снаряда ранения получили 19-летний парень и 12-летний мальчик.
“Ребенок доставлен в областную больницу. Состояние тяжелое…взрывная травма, множественные осколочные ранения. Наши врачи сейчас делают все, что от них зависит”, – рассказала глава облсовета.