ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский отметил подразделения, проявившие себя на фронте

Уже 250-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 30 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 31 октября.

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3:17 Президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделения ВСУ за боевые заслуги.

– По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при удержании рубежей на Северском направлении. А также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность. Благодарю вас, воины!

– На отлично проявили себя воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны Украины защищают наше государство в Донецкой области. Сегодня они остановили жесткие штурмовые действия врага – российская атака отбита. К тому же, сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята! – сказал Зеленский.

1:12 Раненному кадыровцу оторвало руки. Видео 21+

00:18 В Праге прошла массовая акция в поддержку Украины. Десятки тысяч митингующих вышли на улицы чешской столицы с плакатами с надписями “Чехия против страха” и “Мы можем справиться с этим”.