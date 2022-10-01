Война на Николаевщине: Вчера после дня оккупанты обстреляли с РСЗО Куцурубскую общину, обошлось без пострадавших

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 31 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 30 октября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:32 Уничтожение российского танка, спрятавшегося в полуразрушенном доме на Юге.

07:20 Как сообщает Генштаб ВСУ, на Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них - Белогорка, Давыдов Брид, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.

07:01 В области объявлена воздушная тревога.

06:44 Среди дня, 30 октября, враг обстреливал Куцурубскую общину в Николаевской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Без человеческих потерь и разрушений, сообщает ОК «Юг».

Штурмовой авиацией и ударными вертолетами враг трижды атаковал наши позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района. В ответ наши авиаторы также трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики точно сбили очередной Су-25.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 156 огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют 27 рашистов, танк, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», двадцати трех миллиметровая зенитная установка и 5 единиц авто-бронетехники. В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.