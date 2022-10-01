Диктатор путин ждет зиму в надежде, что Запад изменит свою позицию по Украине – ISW

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что президент россии владимир путин ожидает зимы и наступления холодов, чтобы понять, не изменят ли они позицию Европы в поддержке Украины.

Об этом говорится в сводке института.

Институт прогнозирует, что россия будет продолжать проводить обычные военные операции до 2023 года, а не перейдет к применению тактического ядерного оружия или уменьшит свои цели, пытаясь добиться конкретных результатов.

путин, скорее всего, будет пытаться продолжить обычные военные операции в Украине с целью удержания ныне оккупированных территорий, завоевания новых позиций и создания условий для краха западной поддержки Украины, который, как он ожидает, состоится этой зимой.

Как отмечают военные аналитики, путин вряд ли пойдет на эскалацию к применению тактического ядерного оружия, если только внезапный крах российской армии не приведет к неконтролируемому продвижению украинских войск по всей территории военных действий.

Такая ситуация возможна, но маловероятно – отмечают в ISW.

Кроме того, по прогнозам, маловероятно, что путин будут стремиться к прямому военному конфликту с НАТО.

Однако, вероятно, будет продолжать намекать на возможность российского тактического ядерного применения и нападения на НАТО с целью «взломать волю Запада продолжать поддерживать Украину».

По данным ISW, сочетание только что завершенной частичной мобилизации резерва и ежегодного призывного цикла создает еще две вероятные волны российских войск, которые будут воевать в Украине – одна из них пополнит ряды захватчиков в течение следующих нескольких недель, а другая начнет вливаться весной 2023 года.

Российская частичная мобилизация опрокидывает войска в Украину сейчас таким образом, что, вероятно, преследует цель усилить российскую оборону и позволить российским войскам удерживать свои позиции против ожидаемых украинских контрнаступательных операций в течение оставшейся осени и зимнего периода.

Аналитики предполагают: если путин намерен использовать российских юношей, которые должны быть призваны на военную службу после четырех или шести месяцев подготовки, он может создать условия для возобновления наступательных операций российских войск по окончании весенней оттепели.

При этом в институте заявляют: только что завершившаяся российская частичная мобилизация резервистов убедительно свидетельствует о том, что путин намерен продолжать воевать до 2023 года, а не рассчитывать на определенное прекращение огня или на эскалацию, которая могла бы завершить войну на его условиях.

Также ISW анализирует действия путина, направленные на то, чтобы «сломать волю Европы» прекращением поставок российских энергоносителей зимой.

Однако, уверяют в институте, европейские правительства подготовили свое население к сложной зиме, максимально запаслись энергоносителями и создали условия для сокращения потребления энергоресурсов даже за счет значительных экономических потерь.

Эти действия свидетельствуют о том, что европейские лидеры готовы к давлению, с которым они, вероятно, столкнутся в начале холодного сезона.

путин может надеяться, что Европа не сможет противостоять этому давлению в течение всей зимы, но это станет понятно с наступлением самых больших холодов.

Как предполагает ISW, путин будет иметь возможность наблюдать за влиянием зимы на волю европейцев, чтобы решить, отправлять ли весной (в Украину – ред.) своих призывников, или прибегнуть к какому-либо другому способу действий.