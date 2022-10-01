Из-за ракетной атаки в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

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31.10.2022 09:24

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Об этом он написал в Telegram.

«Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии! Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий», – сообщил Тимошенко.

Фотофакт