Из-за ракетной атаки в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Об этом он написал в Telegram.
«Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии! Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий», – сообщил Тимошенко.