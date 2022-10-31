Мобилизованных россиян отправляют на фронт с автоматами 1950-х годов или вообще без оружия

Российских мобилизованных отправляют на фронт без оружия или с автоматами 50-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

Как отмечается в своде, с середины октября россия направила на линию фронта в Украине несколько тысяч недавно мобилизованных резервистов. Во многих случаях они плохо обеспечены. В сентябре российские офицеры были озабочены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия.

Фотографии из открытых источников показывают, что те автоматы, которые были выданы мобилизованным резервистам, обычно представляют собой АКМ, оружие, впервые представленное в 1959 году. По данным британской разведки, многие из них, вероятно, находятся в почти непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения. АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, тогда как регулярные боевые части России в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12 калибра 5,45 мм.

«Интеграция резервистов с контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия, а не один. Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему россии», - считают в Минобороны Британии.

Напомним, у оккупантов не хватает теплых вещей, а танки Т-62 непригодны для боев.