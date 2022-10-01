СБУ разоблачила очередного корректировщика ракетных ударов по Бахмуту

Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента российских спецслужб, который вел разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленник корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их «результатах».

Кроме того, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.

Собранные разведданные он передавал своему русскому «координатору». Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже была идентифицирована сотрудниками СБУ.

При задержании злоумышленника у него обнаружен мобильный телефон с подтверждениями скрытой передачи закрытой информации в рф.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Напомним, как СБУ задержала блоггера за публикацию видео обстрела Бурштынской ТЭС.