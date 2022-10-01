В Молдове упали обломки российской ракеты, которую сбило украинское ПВО

На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.
Об этом сообщает МИД Молдовы.
«Сегодня утром в северном конце города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой», - говорится в сообщении.
Информации о жертвах нет, однако повреждены окна нескольких домов в Наславче.
По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.
Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.
Украинские власти заявляют, что пока угрозы наводнения нет. Силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможной опасности, на месте работает документальная группа.