В Молдове упали обломки российской ракеты, которую сбило украинское ПВО

Об этом сообщает МИД Молдовы .

«Сегодня утром в северном конце города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой», - говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет, однако повреждены окна нескольких домов в Наславче.

По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.

Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.

Украинские власти заявляют, что пока угрозы наводнения нет. Силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможной опасности, на месте работает документальная группа.