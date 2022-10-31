СБУ провела обыски у руководства Кировоградской епархии УПЦ МП, которое может быть причастно к антиукраинской деятельности

Сотрудники СБУ провели обыски у руководства и представителей Кировоградской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни. Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам обитания фигурантов.

Среди прочего у них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским кириллом и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов. По предварительным оценкам, в их текстах содержатся признаки посягательства на территориальную целостность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.

Антиукраинские материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма. Автор одной из обнаруженных книг – Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ.

В настоящее время Новиков продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации.