На складах ДТЭК закончился запас оборудования для восстановления энергосистемы после первых волн атак россиян

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что энергетики уже использовали запас оборудования для восстановления энергосистемы после первых волн российских атак.

Об этом он рассказал в общенациональном новом марафоне.

— Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских «волн атак», которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков, - заявил он.