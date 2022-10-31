Полиция сообщила о подозрении двум жителям Николаева, поддерживавшим агрессию рф

Два жителя Николаева получили подозрения за поддержку российской агрессии против Украины.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

51-летний мужчина занимал антиукраинскую позицию и поддерживал действия России, вел личную переписку с определенным кругом лиц, производил и распространял контент в поддержку действий российских оккупантов, а также оправдывал и признавал правомерной временную оккупацию части территории Украины.

А 75-летняя фигурантка в социальной сети распространяла публичные призывы к поддержке решений и действий России, в том числе по временной оккупации.

Противоправные действия разоблачили следователи за оперативное сопровождение отдела противодействия киберпреступлениям в Николаевской области и управление миграционной полиции.

Обеим гражданам сообщили о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников»).