В пригороде Николаева под российский обстрел попала маршрутка, ранены пассажиры

Фото - иллюстрация В результате вражеского обстрела села Лиманы около 10:30 в пятницу, 28 октября, ранения получили пятеро человек.

Об этом сообщает “Корабелов.Инфо”.

Четверо из пострадавших – местные жители, ехавшие в маршрутке №114, двигавшейся из Лупарево по направлению в Корабельный район Николаева. Раненным от 27 до 86 лет.

- Водитель – молодец: когда начался обстрел, он вовремя сообразил и заехал под орех (дерево). Скаты ему пробило, конечно. Но если бы замешкался – раненых могло быть больше. Поэтому от всех наших жителей ему – большое спасибо, - говорит глава Галицыновской ОТГ Иван Назар.

По его словам, одной из раненых женщин зацепило осколком ухо (сейчас она уже находится дома после оказанной помощи в больнице), у другой, пенсионерки, осколочное ранение. Пострадавший мужчина потерял много крови и попал в реанимацию.