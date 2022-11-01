Экономические потери Украины от воздушных тревог оценили в ₴7,5 миллиардов

Потери от продолжающихся в рабочий день масштабных воздушных тревог исчисляются по меньшей мере в 7,5 миллиардов гривен. Эти потери скажутся на ВВП.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность".