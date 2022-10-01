На переговорах Украины и рф россияне утверждали, что в Николаеве якобы есть база НАТО

Весной на переговорах Украины и рф россияне заявили, что якобы в Николаеве есть база НАТО.
Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил экс-нардеп Рустем Умеров, находившийся в составе украинской делегации на переговорах.
– Мы тогда спрашивали: “Чего вы вообще все это начали? Какая была логика, что вы начали полномасштабную войну?»... Они говорили об этой «денацификации». Мы говорим: “Вы где-то нацистов здесь видели? Посмотрите на наш состав – где вы видите нацистов?”. Во-вторых, они говорили о русском языке. Тогда мы говорим: Что не так? Когда нужно, мы говорим по-русски”.
- Третье, они говорили, что у нас были какие-то иностранные базы. Мы говорим: "Какие еще базы?" Они ответили: "Вот в Николаеве у вас". Какая база?! Если мы взяли деньги от международных банков, это не значит, что суверенитет сдаем. Потом они говорили, что мы убивали людей в Донецке. Я говорю: Где? Вот я как правозащитник – скажите, где? Почему вы 8 лет умалчивали этот вопрос?”, - сказал Умеров.