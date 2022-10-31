Президент «Мотор Сич» в начале вторжения рф приказал разобрать вертолеты, которые просили ВСУ

Президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабного вторжения России приказал разобрать вертолеты, которые могли использовать ВСУ.

Об этом сообщил в интервью " Интерфакс-Украина " генеральный прокурор Андрей Костин.

Напомним, что Богуслаева задержали за то, что "Мотор Сич" поставляла российской армии двигатели для вертолетов.

- Следствие владеет информацией, что президент Мотор Сич в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские Силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров.

– Но и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Сичи" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти! И это, еще раз подчеркиваю, происходило в начале войны. Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие города. И когда так важна была своевременная поддержка Вооруженным силам в воздухе, – сказал Костин.