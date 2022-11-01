Украина минирует границы с беларусью и разрушает мосты

Украина постоянно готовится к вероятному наступлению со стороны беларуси.
Об этом в эфире телемарафона сказал помощник командующего объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, передает Укринформ.
- В первую очередь мы будем уверены (относительно подготовки наступления со стороны беларуси), когда на территории беларуси появится достаточное количество вражеских войск, будет усилена группировка войск до около 50-70 тысяч военнослужащих, тогда мы сможем говорить, что они готовы к очередному наступлению. Пока мы этого не наблюдаем, - отметил Силкин.
Он добавил, что в настоящее время с территории россии в беларусь въехали почти 4 тысячи военнослужащих, но этого, по его словам, недостаточно для очередного наступления. Впрочем, на этот момент военные полигоны беларуси готовятся к приему военнослужащих.
– Мы уже готовы и готовимся, все войска в постоянной боевой готовности. Продолжаются мероприятия по минированию территории. Также проходят мероприятия по постоянным тренировкам подразделений, находящихся в близости к госгранице с беларусью. Я считаю, что мы еще долгое время не найдем понимания ни с россией, ни с беларусью, поэтому сейчас идет работа над заминированием всех путей. Каждую тропу мы минуем, уничтожаем мосты, ведущие на нашу территорию, - сказал Силкин.