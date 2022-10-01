Зеленский и путин высказались о переговорах: «Будет ответ на поле боя»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф за свои атаки получит ответ на поле боя.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут «переговоры» в темноте.

– Мир видит, что бывшая «вторая армия мира» уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она пошла вообще во вторую сотню. Это будет. Будет ответ на поле боя. И я хочу напомнить, что общий уровень потерь личного состава российских оккупантов уже почти 72 тысячи. Ответ будет террористам и в международных отношениях. Полная международная изоляция государства-террориста – это уже просто вопрос времени. Будет ответ и в плоскости уголовной ответственности – все причастные к российскому террору, все, кто его организовывал, осуществлял и оправдывал, будут отвечать за это перед международным судом, – сказал Зеленский.

Между тем президент россии владимир путин собрал пресс-конференцию и заявил, что Украина не хочет вести мирные переговоры с рф. Поэтому путин планирует ждать согласия на переговоры, пишет "Украинская правда".