ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Залужный заверил, что Украина победит, но это будет непросто

Уже 251-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 31 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 ноября.

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00:22 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что победа дается нам очень тяжело, но она обязательно будет.

“Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой больше нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности. Мы ведем войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве. Мы ведем войну не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев. Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить”.

“Выдержали бы другие страны такое давление? Только сегодня противник применил по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа “Shahied-136” и один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю”, - отметил Залужный.

00:11 Украинская Стугна взорвала российский танк.