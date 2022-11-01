Война на Николаевщине: В результате ночных обстрелов Николаева разрушены здания, есть пострадавшие

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 31 октября доступна по этой ссылке.

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07:12 В результате ночных обстрелов Николаева разрушены здания. Также есть информация о пострадавших и погибших. Фото: «Николаевский Ванек» и Николаевский ЗШР ОКХУ .

06:54 В ОК «Юг» сообщают, что за прошедшие сутки в целом, существенных изменений в составе и положении противника нет. В течение боевого дня враг наносил удары по территориальным общинам в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонщины вдоль линии разграничения войск.

«Враг активно проводит воздушную разведку, в том числе использует и возвращающиеся на базу беспилотники ударного типа. Но в ходе выполнения разведзадачи такие вражеские дроны, как «Ланцет», еще и сбрасывают на объект поражения взрывчатку. Именно так атакован врагом сегодня Николаевский район. Человеческих потерь нет», - говорится в сообщении.

По освобожденным в этом месяце населенным пунктам северной Херсонщины враг гнал из тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня «Град». Повреждены несколько зданий и автомобилей. Без человеческих утрат.

К вечеру силами противовоздушной обороны в небе над Бериславским районом Херсонщины уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Нашей армейской авиацией было точно атаковано скопление личного состава кафиров на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 180 огневых задач. Вражеское войско уменьшилось на 21 рашиста. Демилитаризован один военный автомобиль и миномет. Остальные потери врага дознаются.