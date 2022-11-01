В Херсонской области оккупанты принудительно выселяют гражданское население из их жилищ, – Генштаб ВСУ

Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра, насильно выселяют из жилищ.

«Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения. В населенном пункте Новочерноморья Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных жилищ. Высвобожденные таким образом дома планируются под заселение оккупантами», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября росийский гауляйтер сальдо объявил, что принял решение о расширении «зоны эвакуации» на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачицкого районов.