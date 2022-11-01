Оккупанты в Херсоне заселяют дома местных мобилизованными, чтоб создать милитаризированный буфер перед Крымом, - Ким

Российские оккупанты, будучи в Херсоне, выгоняют местных жителей с домов и отдают квартиры мобилизованным – таким образом, захватчики хотят создать милитаризированную буферную зону между Украиной и оккупированным Крымом.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

При этом, они расселяют мобилизованных в квартирах со всеми условиями для жизни.

— В двух словах происходящее в направлении Херсона – оккупанты массированно выселяют людей из своих домов. Пройдут, распространяют слухи, что 4-6 будут обстрелы, обстреливать готовятся сами. Но суть в чем? Похоже, что они расселяют людей-чмобиков только там, где есть условия – вода, газ, свет, чтобы было тепло, вода, электричество, - отметил глава ОВА.

По его мнению, россияне хотят, чтоб их мобилизированные привыкли к хорошим условиям и не захотели уходить – таким образом, по их плану Херсон станет военным буфером.

— Похоже, что они собираются там надолго, они дают условия своим мобилизованным лучше, чем у них дома, или они таких в принципе никогда не видели. В надежде, что когда они будут отступать, они обживутся и будут там сидеть и не сильно хотеть бежать и сдаваться. Россияне за счет гражданского населения Херсона сдают свои мобилизованным условия жизни для того, чтобы им нравилось там жить. Хотят чуть ли не милитаризованную зону делать на левом берегу перед Крымом, - отметил Виталий Ким.

Напомним, оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения временно оккупированной Херсонской области.