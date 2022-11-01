СБУ задержала российского разведчика, который хотел подорвать железную дорогу в Одесской области

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который хотел подорвать железную дорогу в Одесской области и приостановить поставки военной техники на Южное направление.

Об этом сообщили в СБУ.

Среди изъятого у злоумышленника – более 3 килограмм тротила, противотанковая мина и взрыватели.

Установлено, что разведчик собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

Получившую информацию планировал передать военной разведке рф для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта.

Напомним, Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента российских спецслужб, который вел разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области.