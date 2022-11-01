Афганским солдатам за участие в войне против Украины россия обещает убежище и 1,5 тысячи евро в месяц

члены элитного афганского подразделения в Кабуле в июле 2021 года российская федерация вербует для войны в Украине афганских солдат, обещая им деньги и убежище.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на три афганских генерала в отставке.

По их словам, за участие в войне добровольцам предлагают примерно 1,5 тысячи евро в месяц.

Кроме того, путин обещает бойцам и их семьям предоставление убежища, поскольку многие из них не могут вернуться на родину. После ухода армии США из Афганистана из-за страха расправы со стороны талибов тысячи солдат бежали в соседние страны, в частности, в Иран.

- Эти солдаты не хотят воевать, но у них нет другого выбора. Они говорят, что если вернутся в Афганистан, то талибы их убьют, — сказал генерал Абдула Раоф Аргандивал.

Он утверждает, что за набор афганцев отвечает ЧВК «Вагнера». Также россию в этом вопросе якобы поддерживает бывший афганский военачальник, проживающий в рф.

По имеющимся данным, завербованные афганские солдаты проходят двухмесячную подготовку, а затем отправляются на фронт.

Напомним, ранее о попытках россии вербовать афганских коммандос сообщало издание Foreign Policy.