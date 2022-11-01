В Украине нет эффективных средств защиты от баллистических ракет, которые Иран планирует передать россии

Баллистические ракеты, которые россия получит от Ирана, скорее всего, будут запускать с севера, чтобы накрывать всю территорию Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что россияне могут поставлять два типа иранских баллистических ракет – дальностью 300 км и 700 км.

- Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые мы имеем сегодня на вооружении. У нас есть средства противовоздушной, а не противоракетной обороны, – объяснил Игнат.

Напомним, по информации западных СМИ, уже к концу года Иран планирует передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Ракета Fateh-110 имеет максимальную дальность запуска до 300 км, а размер боевой части составляет до 650 кг. Это твердотопливная ракета, которая уходит корнями в советский комплекс «Луна-М» 60-х годов, скопированный под названием Zelzal в 90-х.

Баллистическая ракета Zolfaghar является дальнейшим развитием Fateh-110, продемонстрированной в 2016 году и имеющей заявленную дальность до 700 км, размер боевой части до 580 кг.

Очень опасным аспектом баллистических ракет является высокая скорость полета. Для понимания время полета на 300 км ракеты Fateh-110 можно оценить примерно в 300-350 секунд.

Таким образом, даже с момента объявления воздушной тревоги, а пуск баллистической ракеты будет замечен на РЛС почти сразу, у гражданского населения будет крайне мало времени для того, чтобы перейти в укрытие.

Следует отметить, что мощность боевой части Fateh-110 в 2-2,3 раза больше, чем у крылатой ракеты типа «Калибр».