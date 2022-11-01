Мэр Николаева заявил, что разрушенную российскими ракетами гимназию имени Аркаса отстроят: «Новый фасад будет напоминанием о вторжении рашистов»

Здание первой украинской гимназии имени Николая Аркаса в Николаеве, которое разрушили российские оккупанты, отстроят.

Об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что гимназия пережила более 130 лет истории с войнами и революциями, но не пережила вторжения россиян. Несмотря на большие разрушения, здание отстроят.

— Сейчас нахожусь у здания первой украинской гимназии имени Николая Аркаса в Николаеве. Это здание построено более 130 лет тому назад, пережило Революцию, две мировые войны, но не пережило вторжения россиян в наше государство. Мы отстроим это здание после войны и новый фасад будет напоминанием, как шрам, о вторжении рашистов в наше государство и о той цене, которую мы платим за независимость и свободу нашего государства, - сообщил Сенкевич.

Напомним, около полуночи Николаев отмечал обстрелы ракетами типа С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов. Погиб один человек.