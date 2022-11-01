Медведев заявил, что рф применит «ядерку», если Украина победит – Данилов заявил, что россию надо «денуклеаризировать»

Заместитель председателя совбеза российской федерации дмитрий медведев снова принялся угрожать ядерным оружием, если Украина одержит победу в войне.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Согласно его логике, мир, который прочит победу Украине, сам толкает россию на применение ядерного оружия, поскольку россия считает оккупированные территории своими и, при их потере, будет «вынуждена» рассматривать это как угрозу безопасности самой россии.

«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа россии является гарантией от мирового конфликта», - написал медведев.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил медведеву. Он заявил, что россия, безусловно, проиграет, все оккупированные россией территории, в том числе в других странах, будут освобождены, а применение ядерного оружия – это суицид.

«Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не скроете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев – «прямо в рай». Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины», - отметил Данилов.

Напомним, за несколько недель до вторжения россии в Украину в российской армии обсуждали сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ рф по маневру на Балтийском море в конце прошлого года.