Оккупанты повредили 40% объектов украинской энергетики, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных обстрелов российских оккупантов в Украине повреждено 40% объектов энергетики: разрушены ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Об этом президент рассказал комиссару Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон, которая сейчас находится в Киеве.

- К сожалению, в результате ракетных ударов беспилотниками «камикадзе» с российской стороны по нашей энергосистеме, которая частично, 30-40% была уничтожена. Мы уверены, что все это восстановим, - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что в результате войны также пострадала украиснкая эконопика, поэтому призвал создать платформу для ее поддержки, в том числе иэнергетической сферы, по примеру Контактной группы в формате «Рамштайн».

- Эта платформа, такой «экономический Рамштайн», строится и заработает. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка, - добавил он.

Ранее сообщалось, что Украине с восстановлением энергосистемы помогут 12 стран – часть оборудования уже доставлена.