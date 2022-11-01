Оккупант рассказал, как его армия продолжает использовать запрещенные во всем мире фосфорные бомбы

Российский оккупант рассказал своей жене, как армия рф систематически запускают запрещенные фосфорные бомбы по населенным пунктам востока Украины.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный СБУ.

На этот раз от запрещенных боеприпасов пострадал Бахмут в Донецкой области.

- Наши хохлов фосфором жгли нах*й. Салюты были ночью. Х*йня такая: ракета летит, разрывается в воздухе на несколько частей как бенгальский огонь. Эта х*яня если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была, – рассказывает оккупант.

По его словам, такое вооружение есть только в россии.

- У них нет такой х*йни, только у наших есть.

Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал о плохой комплектации армии рф: «У них все есть, а у нас ничего».