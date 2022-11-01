«Мужиков порезали, баб насиловали и тоже убивали»: Оккупант рассказал о военных преступлениях, совершенных во время отступления с Лимана

Оккупант в телефонном разговоре рассказал про возможное контрнаступления армии россии под Лиманом. Военный также вспоминает как они убивали мирное население при «уходе» из-за контрнаступления ВСУ.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Мы сейчас этот, Красный Лиман штурмом..

- Захочет ли он просто в этот пи*дорез лезть? Как бы понимаешь, тоже вопрос. Потому что ну говорят, в городе тоже не так уж все и гладко и хорошо, как бы.

- Так в город надо еще зайти *пта. В город вот сначала по лесу нах*й чапаешь до города, штурмуешь лес.

- Нет, которые наши территории, которые уже...

- Так мы наши территории и штурмуем, мы же освобождали их, отступили. Вот теперь обратно надо забирать.

- А, просто что референдум прошел, типа, но их вообще..

- Так вот мы теперь их штурмуем, освобождаем. Там же сколько этих п*дорасов нах*й. Вон там, когда мы отступили с этого, с Лимана, вон там всех поперерезали, этих мужиков. Там всех поубивали, стариков нах*й, баб насиловали и тоже убивали. Резали их там бл*ть. Парни, которых поставляли, побросали там, выходили, рассказывали, как они там визжали, орали *пта.

- Ужас какой.