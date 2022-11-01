Подоляк призывает мир признать Иран соучастником агрессии

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призывает партнеров официально признать Иран соучастником агрессии в Европе.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

«Если Иран передает РФ ракеты – он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами – он знает, что те будут атаковать энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан официально», - написал он.