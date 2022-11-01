Делегации Украины, Турции и ООН не планировали на 2 ноября «зерновой коридор» для движения судов по Черному морю

Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие «зернового коридора» в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября.

Как сообщает « Европейская правда » , об этом говорится в заявлении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), распространенном во вторник.

" Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать какое-либо движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября " , - говорится в сообщении, где подчеркивается, что приостановка является временной и экстренной.

Там также отмечается, что в течение вторника инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.

Напомним, что после взрывов в Севастополе Россия заявила, что прекращает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что « россия не место в «двадцатке ».

США и ЕС призвали Россию отменить решение о приостановлении «зернового соглашения».