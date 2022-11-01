«Воздушный щит для Украины должен быть – сегодня это ясно прозвучало»: Зеленский о разговоре с Президентом Франции

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе на дипломатическом фронте, в частности о разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого говорилось, что Украина нуждается в «воздушном щите».

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к нации.

«Говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за уже оказанную поддержку и проинформировал о наших потребностях, прежде всего, в обороне. Воздушный щит для Украины должен быть – сегодня это ясно прозвучало. Договорились провести два очень важных события. Первая – в декабре во Франции: предметно рассмотреть все вызовы зимы, от энергетики до финансов, от оружия до защиты неба. А второе событие – чтобы собрать бизнес Франции и помогать Украине », – говорится в обращении.

Главное из них и обращение: