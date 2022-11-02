«Один подстрелил командира, с него кожу сняли». Заключенным из ЧВК Вагнера отрезают пальцы, а командиры скрывают пытки с помощью крематория

Заключенные из ЧВК Вагнера, отправившиеся на войну в Украину, чтобы избежать пыток в тюрьме, сталкиваются с пытками и на фронте: командование отрезает зэкам пальцы и скрывает следы пыток, сжигая тела в крематориях, а также угрожает показать им видео, на котором с живого человека сняли кожу за выстрел в командира.

Свидетельства переписки и документы передал The Insider основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. The Insider удалось верифицировать переписку и личные данные заключенного, а также подтвердить, что он является бойцом ЧВК Вагнера.

Заключенный рассказал, что подписал договор с ЧВК, как и многие, чтобы избежать пыток в тюрьме. В трехстраничном договоре, помимо прочего, требовалось указать данные родных: ФИО, адреса проживания отца и матери. Также в документе указывалось, что тело заключенного имеют право не выдавать, а кремировать. Сам собеседник считает, что так «заметают следы», чтобы в СК не могли разобраться в случае, если заключенных пытали. За попытки бегства заключенных расстреливают, а за пререкания с командованием отрезают пальцы. Командиры утверждают, что в случае, если беглецов не поймают, давление будут оказывать на родственников.

«Если побежите, поймаем, будем пытать, очень долго будете умирать, если не поймаем, на ваших родственниках отразится всё».

Каждый второй заключенный хочет сбежать из части, однако все запуганы, так как командиры каждый день показательно отрезают осужденным пальцы или увозят людей в пыточную. В качестве предостережения от бегства зэкам рассказали, как одного из заключенных, который подстрелил командира, подвергли пыткам. С него сняли кожу и «специально держали его на капельницах, чтобы он несколько дней умирал в страшных мучениях». Также заключенным обещали показать видео с места, где «разбрызганы мозги зэков», которые оказывали неповиновение.

Все заключенные прячут телефоны, так как за их использование могут отрезать пальцы. Связью пользуются, только когда не видят командиры, например, в окопах. В настоящее время заключенных из пензенских ИК уже бросили на передовую, зэков из Волгоградской области готовят к бою, а оренбургские заключенные проходят экспресс-подготовку, которая фактически заключается в запугивании. При этом осужденным не платят за войну, а обещают освобождение.

Ранее уголовник-рецидивист Евгений Пригожин, один из создателей ЧВК Вагнера, ответил на вопрос, не боится ли он сесть за наемничество. По словам Пригожина, он готов пойти в тюрьму вместе с наемниками, если все недовольные встанут под пули вместо них.

В сентябре в сети появилось видео, на котором Пригожин вербует заключенных ИК-6 Йошкар-Олы для участия в войне против Украины. На кадрах он стоит перед строем заключенных и рассказывает им про условия службы, в этом ролике он впервые прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК Вагнера. Осужденные еще до появления видео рассказывали The Insider, что Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях, предлагая освобождение через полгода за участие в военных действиях в Украине. По словам заключенных, Пригожин не скрывает, что их вербовку санкционировал лично президент России Владимир Путин. Правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявляла, что на войну отправится и маньяк-каннибал.

При этом Госдума только 27 октября приняла в третьем чтении закон, который разрешает мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение части тяжких преступлений. На войну в Украину разрешили отправлять убийц и насильников, так как статей, по которым их осуждают, нет в перечне исключений. И видео с Пригожиным, и рассказы заключенных появились раньше принятия закона, поэтому заключенных всё это время вербовали незаконно. Как сообщает РБК, законопроект предполагает изменение пункта закона «О мобилизации», по которому ранее лица с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление не могли быть мобилизованы.

Пригожин — уголовник-рецидивист, судимый за кражи, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Его наемники участвуют во множестве операций за рубежом, в ряде случаев (как, например, при вторжении в Украину) — под прямым командованием ГРУ. Пригожин получил прозвище «повар Путина» из-за того, что занимается организацией кремлевских обедов. Также он финансирует «Агентство интернет-исследований» — крупнейшую «фабрику троллей» в России.