россия потратила на массированный удар по Украине более 2,3 млн российских пенсий, — Зеленский

российская федерация потратила на массированный удар по Украине 31 октября сумму, эквивалентную месячным выплатам для 2,3 млн. своих пенсионеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2,3 млн. средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2,3 млн российских пенсионеров… Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они совершили своей войной против Украины», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Россия безнадежна на поле боя.