ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: россияне за сутки обстреляли Сумскую область почти сотней снарядов и мин

Уже 252-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 1 ноября, можно прочесть по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 2 ноября.
Информация постоянно обновляется...
00:25 В Херсоне вблизи Антоновского моста раздались взрывы.
00:15 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что россияне за сутки обстреляли область почти сотней снарядов и мин.
00:05 Незадолго до конца дня, во вторник, 1 ноября, россияне снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed 136, сообщается в телеграмм-каналах.
Из Днепропетровской области в направлении Полтавской области двигаются БПЛА, - предупредил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Звуки «летающего мопеда» услышали в Новомосковске и Подгорном Днепропетровской области, а затем стали слышны взрывы.
В Синельниковском районе слышны взрывы, также несколько взрывов было слышно в Днепре.