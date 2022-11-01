ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: россияне за сутки обстреляли Сумскую область почти сотней снарядов и мин

Уже 252-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 1 ноября, можно прочесть по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 ноября.

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00:25 В Херсоне вблизи Антоновского моста раздались взрывы.

00:15 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что россияне за сутки обстреляли область почти сотней снарядов и мин.

00:05 Незадолго до конца дня, во вторник, 1 ноября, россияне снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed 136, сообщается в телеграмм-каналах.

Из Днепропетровской области в направлении Полтавской области двигаются БПЛА, - предупредил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Звуки «летающего мопеда» услышали в Новомосковске и Подгорном Днепропетровской области, а затем стали слышны взрывы.

В Синельниковском районе слышны взрывы, также несколько взрывов было слышно в Днепре.