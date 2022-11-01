Война на Николаевщине: В Черном море в боевой готовности находятся десантный корабль оккупантов и ракетоноситель с 8 «Калибрами»

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 1ноября доступна по этой ссылке.

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07:19 Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой, сообщают в ОК «Юг».

Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. После обеда, в результате боевого столкновения разведывательных групп вблизи Дудчан, противник, понеся потери, отступил.

По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта общинам и тыловым районам враг стреляет из всего имеющегося вооружения, использует авиацию и дроны-камикадзе, дроны-разведчики. Более трех десятков вылетов совершено воздушными шпионами.

В полдень реактивной системой залпового огня враг ударил по Маргенецкой общине Никопольщины по направлению Энергодара. Обошлось без потерь и разрушений. Противник атаковал наши позиции из временно оккупированной Херсонщины двумя ударными дронами-камикадзе типа "Ланцет" в Бериславском и Николаевском районах. Без жертв.

Демонстрируя свой протест против зерновой инициативы, рашисты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-Лиманском канале. Четыре раза парой вертолетов Ка-52 враг бил по нашим позициям и освобожденным селам Херсонщины, а после обеда добавил штурмовую авиацию. Предварительно – без человеческих потерь.

Нашей авиацией нанесены 8 авиационных ударов по скоплению живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено почти 160 огневых задач. Обеспечено уменьшение вражеского войска на 25 рашистов, 3 реактивные системы залпового огня «Град», самоходную крупнокалиберную гаубицу «Акация», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», зенитно-ракетный комплекс. в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

В Черном море находится группировка с 10 кораблей, которые продолжают маневры под прикрытием крымского побережья. В боевой готовности находятся 1 большой десантный корабль и 1 надводный ракетоноситель, снаряженный восемью «Калибрами».

Решением Стамбульского координационного центра движение судов в рамках "зернового соглашения" 2 ноября временно приостановлено. Угрозы для населения Украины остаются без изменений, как и порядок действий по сигналам тревоги.