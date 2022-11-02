Северокорейская ракета впервые упала в максимальной близости от Южной Кореи - Сеул ответил ракетными запусками

Северокорейская ракета впервые упала у побережья Южной Кореи, менее чем в 60 километрах. Сеул ответил своими ракетными запусками.

Об этом пишет Reuters.

КНДР произвела запуск около 10 ракет. Одна из них упала за пределами территориальных вод Южной Кореи, но у Северной разграничительной линии – спорной межкорейской морской границы.

После этого южнокорейские военные самолеты выпустили три ракеты класса "воздух-земля" в море на север через разграничительную линию. До запуска президент Юн Сок Йоль пообещал, что КНДР расплатится за провокацию.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что по крайней мере одна из ракет Пхеньяна упала в 26 километрах южнее разграничительной линии, в 57 км от южнокорейского города. Отмечается, что выпущенные ракеты были баллистическими, малой дальности.

"Мы услышали сирену около 8:55 утра и все мы в здании спустились к месту эвакуации в подвале", - сказал Reuters представитель округа Уллен. "Мы оставались там, пока не поднялись вверх в 9:15 после того, как услышали, что снаряд упал в открытое море".

Запуски состоялись через несколько часов после того, как Пхеньян выдвинул требование США и Южной Кореи прекратить стартовавшие в понедельник масштабные военные учения, которые называются.

Напомним, Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о наличии признаков подготовки Северной Кореей первого ядерного испытания за последние пять лет .

