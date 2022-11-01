Российские оккупанты продолжают депортировать людей из Херсонской области - их вывозят автобусами и запрещают пользоваться собственным авто

Российские оккупанты продолжают принудительное переселение украинцев из Херсонской области — людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что принудительная «эвакуация» гражданских из временно оккупированной Херсонской области продолжается – из поселка Великая Лепетиха россияне вывозят людей автобусами.

Выезд частным транспортом запрещен.

Также оккупанты перемещают архивные документы из административных зданий Херсона.

Напомним, кафиры осуществляют принудительное перемещение гражданского населения временно оккупированной Херсонской области.