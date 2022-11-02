Британская компания подаст иск на Пригожина и его ЧВК от имени украинцев, пострадавших от войны

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанной им ЧВК «Вагнера» от лица украинцев, пострадавших от войны.

Об этом сообщает DW.

В фирме сообщили, что действуют в рамках «более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов». В заявлении отмечается, что юристы направили предупреждение в адрес Пригожина.

В компании указали на «сговор между Пригожиным, ЧВК «Вагнера» и военной машиной президента РФ Владимира Путина с целью запугивания украинского народа».

«Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-казначеем, государством-изгоем в целях ведения незаконной войны», - пояснили в McCue Jury & Partners.

Юридическая фирма указала, что ее попросили представить доказательства в рамках разбирательства парламентского комитета по международным делам, касающегося «Вагнера» и других посреднических частных военных компаний.

«Пострадавшие украинцы сделали первый шаг к рассмотрению Высоким судом дела против «Вагнера», требуя привлечения ее к ответственности и возмещения ущерба», - отмечается в заявлении.

Предполагается, что дело будет профинансировано в рамках краудфандинга.

Юристы полагают, что этот случай может изменить отношение в мире к использованию подобных организаций в качестве посредников режимов, «которые пытаются отмежеваться и спрятаться от своих международных преступлений».

Напомним, в британской разведке предполагают, что ЧВК «Вагнера», боевики которой активно задействованы в войне рф против Украины, все меньше обращает внимания на качества бойцов, которых нанимает, стремясь набрать как можно больше.