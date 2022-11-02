россия просит оружие у Ирана и Северной Кореи, Китай технику не дает, – Пентагон

россия пытается получить вооружение от Ирана и Северной Кореи, у США нет данных о том, что Китай передавал москве военную помощь.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, сегодня нет никаких признаков того, что Китай снабжал или собирается поставить вооружение россии, однако москва пригласила оружие или боеприпасы в КНДР. Он отметил, что рф продолжает искать оружие в Северной Корее и Иране.

Что касается Ирана, Райдер заявил, что опора москвы на Тегеран – это признак изоляции российского диктатора владимира путина.

- Иран предоставил России беспилотники, и мы ожидаем, что они, вероятно, будут искать их еще. У нас есть опасения, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана дополнительные передовые боеприпасы, например, ракеты класса "земля-земля". Если мы увидим, что россия применяет такие возможности на поле боя, мы обязательно сделаем, что мы можем осветить это, — сказал генерал.

Напомним, советник Офиса президента Михаил Подоляк призывает партнеров официально признать Иран соучастником агрессии в Европе .