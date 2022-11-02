Отправка судов по зерновому коридору из Украины возобновится 3 ноября, – Кубраков

Отправка судов с продовольствием из Украины по гуманитарному коридору в Черном море в рамках зерновой сделки возобновится 3 ноября после однодневной паузы.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Украина получила подтверждение от ⁦ООН.

«Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по «зерновому коридору» пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ⁦ООН. Завтра пройдут проверки судов в Босфоре», — написал Кубраков в Twitter.

В свою очередь постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СЦК) в Стамбуле Амир Абдулла сообщил, что также ожидает возобновления движения сухогрузов с зерном 3 ноября.

Накануне представительство ООН в СЦК заявило, что ООН, Украина и Турция договорились не планировать отправку судов по гуманитарному коридору на 2 ноября. При этом глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие сухогрузы продолжат вывозить продовольствие из Украины и решение России выйти из зерновой сделки не повлияет на перевозку зерна.

россия прекратила участие в зерновой сделке 30 октября: президент владимир путин заявил, что Киев якобы использовал «зерновой коридор» для ударов по кораблям в Севастополе.

1 ноября путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал два условия для возвращения россии к зерновой сделке: расследование атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе и получение от Киева гарантий по неиспользованию гуманитарного коридора в военных целях.