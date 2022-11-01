В Николаевской области грузовик съехал в кювет и перевернулся – водителя деблокировали спасатели

Во вторник, 1 ноября, в 18:10 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Баштанском районе Николаевской области - автомобиль DAF перевернулся в кювет, в результате чего водителя зажало конструктивными элементами кабины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

ДТП произошло на 289 км автодороги Н-11 «Днепро-Кривой Рог-Николаев» в Баштанском районе.

Для деблокирования пострадавшего прибыли спасатели. С помощью комплекта гидравлического инструмента и бензоризака они деблокировали пострадавшего. В состоянии средней тяжести мужчина госпитализирован в больницу.