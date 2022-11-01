Войска россии хотят продвигаться на 30 километров каждый день, но Пригожин утверждает, что «вагнеровцы» преодолевают 100-200 метров

Владелец российского ППК «Вагнера» Евгений Пригожин 23 октября заявил, что его наемники ежедневно продвигаются на 100-200 метров. Согласно своей военной доктрине, войска России планируют продвигаться на 30 и более километров каждый день по большинству направлений.

В феврале оккупанты планировали продвигаться по Украине по 1000 километров в месяц. В сентябре силы обороны Украины продвигались в более чем 20 километров в сутки, говорится в отчете Минобороны Великобритании, обнародованном в твиттере.

«В последние два месяца Пригожин отказался от притворства, что он несвязан с «Вагнером» и был более откровенным в своих публичных заявлениях. По всей видимости, он пытается завоевать авторитет среди напряженной российской системы национальной безопасности», – считают британские военные.

Напомним, в британской разведке предполагают, что ППК «Вагнера», боевики которой активно задействованы в войне России против Украины, все меньше обращает внимания на качества нанимаемых бойцов, стремясь набрать как можно больше .