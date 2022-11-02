БПЛА украинского производства «нормально полетит» уже к концу этого года, – «Укроборонпром»

Украинский беспилотник «нормально улетит» уже к концу этого года. Первые испытания тяжелой машины с 75 кг боевого заряда уже успешно проведены. И это не единственная разработка отечественного БПЛА.

Об этом на брифинге сообщил менеджер «Укроборонпрома» Олег Болдырев, сообщает Lb.ua.

– Наша тяжелая машина нашей разработки – это не единственная наша машина (БПЛА). Это машина, о которой мы уже сказали. Мы сказали «А» о ней, а именно: тысячи километров и 75 кг боевой нагрузки… Такая машина нормально полетит до конца этого года, – заявил он.

Он добавил, что уже проведены первые испытания такого БПЛА.

– Он уже взлетел, он уже сел… Это тяжелая машина, более 200 кг взлетного веса. Это разработка, которая отвечает задачам, поставленным нам Валерием Залужным еще в начале августа. Тогда был поставлен список задач по комплексу, одна из них была таковой. Думаю, что до нового года мы его представим и покажем ВСУ. Как нашему пока единственному заказчику, – анонсировал он.

Болдырев подчеркнул, что страна-оккупант за последние годы не смогла разработать ни одного собственного БПЛА. Именно поэтому заказывает «Шахиды» иранского производства, с которым связано несколько мифов.

– Первый миф – иранские дроны сделаны «из грязи и палок». Это не так. Эти дроны на самом деле производились шесть лет. Второй миф – это дешевое оружие… Это не так дорого, как баллистическая ракета, но точно не дешево. Третье – любой человек в гараже может сделать такой беспилотник… Это тоже не так, потому что Россия использовала бы их с первого дня и не покупала бы у Ирана. Поэтому это оружие, которое извне выглядит просто… Применение «Шахидов» имеет определяющий характер с точки зрения боевого применения. К примеру, часть дронов летит с целью выявления наших зон покрытия ПВО. Часть летит по разным маршрутам, чтобы точно вычислить местонахождение нашего ПВО, где оно достает слабо. Часть их точно летит, чтобы установить места западного ПВО, переданные нам этой осенью. Поэтому это не просто запущенные и где-то ударящие «самолетики». Это комплекс, который применяется впервые в мире в таком объеме… Нами же создается тактика уничтожения таких комплексов, – подчеркнул он.

По его мнению, тот факт, что россия на государственном и частном уровне не смогла разработать собственный БПЛА, позитивный сигнал для Украины.

– Это хорошо для нас. Плохо для них. Но все равно нужно тратить много государственных денег, чтобы разрабатывать украинские БПЛА. Будь то частный сектор, имеющий свои преимущества, но не имеющий таких мощностей. Будь то государственный сектор, «Укроборонпром»… Или государственно-частное партнерство, над чем мы уже работаем. Наша цель – не сделать лучшее в мире, не имеющее аналогов. Наша цель сделать много. Залужный просит это «на вчера», – сказал он.

Напомним, ранее исполнительный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​заявил, что его компания планирует завершить строительство своего завода по производству беспилотников в Украине через два года.