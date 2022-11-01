Россияне у хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС строят неизвестное сооружение

Оккупанты самовольно строят неизвестное сооружение на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС и не допускают персонал станции к непосредственному месту выполнения строительно-монтажных работ на площадке.

Об этом идет речь в заявлении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины установлены нарушения требований законодательства Украины, норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), которое является одной из семи ядерных установок на ОП «Запорожская АЭС». Речь идет, в частности, о самовольном строительстве неизвестного сооружения оккупационными силами РФ на площадке СХОЯТ ОП «Запорожская АЭС» ГП «НАЭК «Энергоатом» и недопуске персонала ОП ЗАЭС к непосредственному месту выполнения строительно-монтажных работ на площадке СХОЯТ», - подчеркнули в инспекции.

Там подчеркивают, что такие действия являются нарушением лицензии на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла «эксплуатация ядерной установки «Запорожская АЭС» и нарушением пункта 1.9. Требований к проведению модификаций ядерных установок и порядку оценки их безопасности, утвержденных приказом Государственного комитета ядерного регулирования Украины от 10 января 2005 г. № 4.

«До устранения вышеперечисленных нарушений, в соответствии со ст. 25 Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности», «Порядка осуществления государственного надзора за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности», утвержденного Постановлением КМУ от 13.11.2013 №824 и Положение о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, Госатомрегулирование требует ограничить эксплуатацию Запорожской АЭС», – заявили в регуляторе.

Так, распоряжением Госатомрегулирования от 28 октября 2022 г. запрещается выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в объеме реконструкции и модернизации. ГП «НАЭК «Энергоатом» поручили принять меры по сохранению условий, необходимых для обеспечения безопасности труда, здоровья персонала, охраны окружающей среды.

Напомним, что оккупанты спровоцировали экологическую катастрофу на Запорожской АЭС.