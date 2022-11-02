В «Энергоатоме» подсчитали, что убытки от оккупации Запорожской АЭС превышают ₴28 миллиардов

Убытки от оккупации россиянами Запорожской атомной электростанции уже превысили 28 миллиардов гривен.

Предварительный подсчет провели специалисты НАЭК «Энергоатом».

По их оценке, стоимость разрушенных и поврежденных оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании в Энергодаре по состоянию на 1 ноября составляет 28 миллиардов 184 миллиона гривен, в том числе основных средств - 27 миллиардов 804 миллиона гривен.

Окончательная сумма потерь и ущерба, нанесенного Запорожской АЭС россией, будет определена после деоккупации станции и полной проверки.

Напомним, что в результате обстрела оккупантов на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью.